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Тернопільщина Чортків 

Владика став 27-м почесним жителем Чорткова

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12 липня, у день великого християнського свята Верховних Апостолів Петра і Павла, в який славне місто Чортків відзначало 499-ту річницю з моменту отримання магдебурзького права, Преосвященного владику Дмитра Григорака урочисто нагородили званням «Почесний громадянин міста Чорткова».

Нагородження відбувалось у катедральному соборі Верховних Апостолів Петра і Павла у присутності парафіян церкви. Звання почесного громадянина владиці вручив міський голова Чорткова Володимир Шматько. Зауважимо, що владика Дмитро Григорак став 27-м у списку почесних жителів міста.

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