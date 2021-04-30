Закатував до смерті: на Кременеччині чоловік жорстоко розправився зі своєю дружиною

У селі Волиця Кременецького району сталося жорстоке вбивство.

Як повідомили в обласному управлінні поліції, місцевий мешканець катував, а потім задушив свою жінку. Її понівечене тіло у власному помешканні виявила сусідка.

“При попередньому огляді на тілі жінки судово-медичний експерт виявив численні синці та садна, а також термічні опіки, отримані в результаті високої температури. На момент катування потерпіла була живою. Проте причина смерті п’ятдесятип’ятирічної жертви – удушення”, – розповідають в пресслужбі поліції.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився чоловік загиблої. Він у скоєному не зізнається, але докази свідчать про його причетність, кажуть поліцейські.

Чоловіка затримали згідно статті 208 КПК. Йому оголосили підозру за статтею 115 ККУ – умисне вбивство. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.