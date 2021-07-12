12:31 | 12.07.2021
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Тернопільщина 

Обіцяв влаштувати масовий вибух: на Тернопільщині затримали “хулігана”

tata 0 Views Прокоментуй!
У Тернопільській області 29-річний чоловік обіцяв влаштувати масовий вибух. 

До рятувальників подзвонив невідомий та сказав, що має 450 грам тротилу, який планує використати.

Надзвичайники передали повідомлення правоохоронцям. 

Ті встановили, що телефонував 29-річний житель Донецької області, який нещодавно приїхав на Тернопільщину. 

Чоловік перебував у нетверезому стані в одному із населених пунтків Чортківського району. 

Свій вчинок чоловік пояснити не зміг – на нього склали адміністративний протокол та відкрили кримінальне провадження за фактом – неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками. 

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