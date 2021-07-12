Обіцяв влаштувати масовий вибух: на Тернопільщині затримали “хулігана”

У Тернопільській області 29-річний чоловік обіцяв влаштувати масовий вибух.

До рятувальників подзвонив невідомий та сказав, що має 450 грам тротилу, який планує використати.

Надзвичайники передали повідомлення правоохоронцям.

Ті встановили, що телефонував 29-річний житель Донецької області, який нещодавно приїхав на Тернопільщину.

Чоловік перебував у нетверезому стані в одному із населених пунтків Чортківського району.

Свій вчинок чоловік пояснити не зміг – на нього склали адміністративний протокол та відкрили кримінальне провадження за фактом – неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.