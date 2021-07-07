Як тернополяни можуть отримати міжнародні сертифікати про вакцинацію від COVID-19

Поїхати за кордон без постійного тестування на ковід – реально. Тепер українці, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, пише Тернопіль 1.

Його видають лише в паперовій формі в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я. Або, зокрема, в сімейного лікаря.

Як пояснила директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко, людина має звернутися із закордонним паспортом, для того, щоб правильно ввести дані.

У сертифікаті знаходиться уся потрібна інформація про вакцинацію. Сама процедура отримання документу проходить швидко.

Завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини №9 в центрі первинної медико-санітарної допомоги міста Тернопіль Ольга Сковронська розповіла, що у документі відображається прізвище та ім’я, англійською або французькою мовою, серія та номер закордонного паспорта, дата народження, стать, назва захворювання від якого проводилося щеплення – ковід 19. Тоді йдуть дві графи, де вказано назва вакцини, серія та номер вакцини, дата коли проводилась вакцинація і виробник.

Одразу після щеплення усі дані про вакцинацію пацієнта вносять в електронний реєстр e-health. Саме звідти сімейний лікар бере інформацію для сертифіката.

Алгоритм дій для отримання сертифікату – не складний, особливо для тих, хто уклав декларацію з сімейним лікарем.

Думки тернополян, щодо міжнародного сертифікату про вакцинацію різні. Є й такі, хто про таку можливість не чули, або просто не вакцинувалися через особисте небажання, відповідно отримати такий документ не можуть. Проте, найбільше людей турбує, чи буде такий сертифікат дійсний у всіх країнах Європи.

До слова, діятиме міжнародний сертифікат про вакцинацію від коронавірусу – один рік від дня прийому другої дози вакцини. Та все ж фахівці рекомендують: перед поїздкою за кордон ознайомитись з правилами в’їзду в обрану вами країну.