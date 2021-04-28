Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2021»: серед переможців – педагоги Тернопільщини

У квітні проходили відбірковий та фінальний етапи заключного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021».

Щорічний конкурс проводять з метою стимулювання активної участі вчителів у становленні та розвитку національної системи освіти, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності.

Основними конкурсними випробуваннями фіналу цьогоріч стали «Методичний практикум», «Урок» та «Майстер-клас», а для керівників закладів освіти – «Фасилітаційна сесія» та «Проєкт».

– У підсумку, Наталія Зубик, вчитель української мови та літератури Заліщицької державної гімназії, посіла ІІ місце у номінації «Українська мова та література», – повідомляють в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти. – Ярослав Михайленко, вчитель трудового навчання комунального закладу Навчально-виховний комплекс «Мишковицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Великоберезовицької селищної ради – ІІІ місце у номінації «Трудове навчання.