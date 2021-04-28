Майже 10 грн. за кубометр газу платитимуть мешканці Тернопільщини з 1 травня

Газопостачальні компанії оприлюднили свої річні, фіксовані пропозиції, на які автоматично переведуть клієнтів з 1 травня, які до цих пір користувалися місячними тарифними планами.

Про це свідчать дані проекту «ГазПравда», створеного за сприяння галузевого об’єднання «Федерація роботодавців нафтогазової галузі», в яку входять підприємства групи “Нафтогаз”.

Так ось, станом на 26 квітня найнижчі ціни – від 7,88 грн до 7,96 грн за кубометр газу запропонували 4 компанії.

Ціну 7,88 грн за кубометр запропонувало ДП “Евод трейд” КП “Луцькводоканал”, 7,89 грн – “Черкасигаз збут” і “Уманьгаз збут”.

Щодо Тернопільщини, то тут, наприклад, «Тернопільоблгаз» пропонує 1 куб.м, газу за 9,89 грн, а ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз» – 9.90 грн.

І ще. Згідно з постановою НКРЕКУ від 7 квітня, всі постачальники з 1 травня автоматично переводять клієнтів на нові річні тарифні плани. Тобто, ціни будуть діяти до 30 квітня 2022 року. При цьому постачальники природного газу зможуть пропонувати інші комерційні пропозиції для побутових споживачів.