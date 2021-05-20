Завтра у Тернополі буде частково обмежено рух автотранспорту

21 травня розпочинається поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування М-12 (М30) Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) км 145+133 – км 153+445 (обхід м. Тернополя).

У зв’язку з цим з 21 травня до 1 липня у Тернополі буде частково обмежено рух автотранспорту від транспортної розв’язки вулиць 15 Квітня – Протасевича – просп. Степана Бандери – Підволочиське шосе («Збаразьке кільце») до транспортної розв’язки вулиць С. Будного – Об’їзна під вул. Микулинецька («Ватрівський клевер») для виконання будівельних робіт. Дане рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету.

Зі слів заступника міського голови Владислава Стемковського, впродовж вихідних, коли транспортне навантаження на магістральні вулиці нижче, підрядною організацією ТзОВ «Техно-Буд-Центр» заплановано провести роботи з облаштування нової нитки колектору дощової каналізації в районі «Збаразького кільця», а уже з понеділка ремонтні роботи проводитимуться від «Збаразького кільця» до Гаївського шляхопроводу. Рух автотранспорту буде здійснюватися у реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.

На ділянці проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги будуть встановлені дорожні знаки відповідно до типових схем організації дорожнього руху.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.