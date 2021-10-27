Як «свободівець» підставив голову Тернопільської облради (фото)

У регламенті Тернопільської обласної ради передбачено, що для того, щоби питання потрапило в порядок денний сесійного засідання воно має пройти відповідну процедуру, зокрема, бути розмішеним для оприлюднення на сайті ТОР за певну кількість днів. Як виявилося, відповідальні особи облради так спішили, що виставили повністю «голий» проєкт.

Мова йде про проєкт рішення №345 «Про програму підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств та установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області на 2022-2024 роки». Відкривши цей проєкт, не знаходиш там жодних цифр, хоча відповідні графи передбачені. При чому на проєкті стоїть підпис голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Хто ж так підставив голову? У цього чоловіка є конкретне прізвище, це депутат-«свободівець» Володимир Мисик, котрий готував цей проєкт рішення. Очевидно, пан Михайло не погладить по голівці свого підлеглого за цей прокол.