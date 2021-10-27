Горить 1000 кв.м. – під Тернополем масштабна пожежа (фото)

27 жовтня о 02:35 до служби порятунку поступив дзвінок про пожежу виробничої будівлі, що знаходиться в с. Великі Гаї Великогаївської ТГ Тернопільського району по вул. Об’їзна. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Прибувши на місце виклику черговим караулом підтверджено факт пожежі, горить частина виробничо-складської будівлі на площі орієнтовно 1000 м кв. Командиром гасіння пожежі оголошено 3 номер виклику. На місце пожежі додатково направлено чергові караули 1 ДПРЧ в складі двох відділень та 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ, 3 ДПРЧ 3 ДПРЗ, автодрабину ЧСПТ АРЗ СП, автомобіль ГДЗС, а також працівників ОКЦ Головного управління. На місці працює мобільно оперативна група Тернопільського РУ та Головного управління на чолі із заступником начальника ГУ полковником служби цивільного захисту Юрієм Берестецьким.

Гасіння пожежі ускладнене горінням великої кількості полімерних матеріалів, для виготовлення пакетів для молочної продукції.

Пожежу локалізовано о 05 год. 57 хв.

Всього на гасіння пожежі від Головного управління задіяні 12 одиниць техніки та 47 рятувальників.

Ліквідація пожежі триває.