За мільйон гривень мають збудувати дамбу в селі на Тернопільщині, яке підтопило минулого року

За мільйон гривень мають збудувати дамбу в селі Вістря, яке підтопило минулого року. Про це розповіла заступниця голови Коропецької громади, до якої входить Вістря, Світлана Дрозд.

За її словами, наступного тижня планують оголосити тендер на виконання цих робіт.

Ярослава Павлюка з села Вістря каже, що минулого року затопило його город, під водою була кукурудза. В хаті були підтоплені 3 кімнати. Наразі, відремонтував 2 з них. Компенсації 20 тисяч гривень не вистачило. В скільки обійшовся ремонт, каже, що не пам’ятає, пише Суспільне Тернопіль

“Хоту постійно провітрюємо. Ніде не можемо нічого зробити. В середині будинку сирість”, – каже Павлюк.

Сім’я Піцьківих з Коропця минулого року більше місяця мешкала в покинутій школі, бо в хаті була вода. Марія Піцьків розповідає, що будинок після підтоплень не висохнув досі:

“В нас меблі пропали чисто. Одяг постійно перемо, коли хочемо кудись піти, бо все із запахом цвілі”.

Староста Михайло Куриляк розповідає, що у Вістрі планують насипати дамбу, щоб під час паводку будинки та городи не підтоплювало:

“Кажуть, що поки що не роблять, бо допоки що вода є, а має все висохнути і тоді будуть починати роботи”.

Заступниця голови Коропецької громади Світлана Дрозд каже, що проєкт дамби працівники управління водних ресурсів розробили в 2019-му році:

“Ми оголосили тендер, як Коропецька селищна рада, до якої вже належить Вістря, але з’ясувалося, що потрібне коригування по роботах, зросли ціни і збільшився об’єм робіт. Зараз ми очікуємо експертного звіту нового і виконання робіт. Залишається відкритим питання Коропця, тут найбільше людей страждають від підтоплення і не має можливості будувати дамбу, бо неможливо втілити такий проєкт, який би захистив в місті падіння річки Коропець в Дністер”.

Заступник голови облдержадміністрації Володимир Важинський каже, що кошти на дамбу виділили з обласного бюджету:

“Вартість робіт згідно даного проекту становить 1 млн 73 грн. Проєктом передбачено будівництво дамби довжиною 120 метрів”.

Синоптикиня обласного гідрометцентру Василина Перекотій розповіла, чи можуть бути підтоплення на Монастирищині цьогоріч:

“Дощовий паводок у Дністрі спостерігається в тих випадках, коли в Карпатському регіоні випадають значні дощі. Тоді вони наповнюють праві протоки Дністра і сам Дністер. З цих приток в гідропості Заліщики наші спостерігачі вимірюють щоденно рівень води на 8 ранку. Цей рівень на сьогодні – 273 см. Небезпечний рівень становить 6.5 метрів”.

Нагадаємо, торік через паводок на Дністрі підтопило 59 дворів у трьох селах: Вістря, Устя-Зелене та Коропець. Тоді відселили 176 людей. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. На компенсацію збитків з держбюджету торік виділили 12 мільйонів 558 тисяч гривень. Про це розповів заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем’янчук. З них, каже, 780 тисяч гривень – гроші для людей, чиї будинки затопило. Понад 6 мільйонів гривень пішли на відновлення дорожньої інфраструктури і ще стільки ж коштів виплатили підрядникам.