Загинули тварини: на Тернопільщині сталася пожежа

Пожежа сталася 5 грудня о 22:08 у селі Глибочок Борщівської територіальної громади Чортківського району.

Як повідомляють у ДСНС, горіла господарська будівля.

Внаслідок пожежі загинули свійські тварини, знищено покриття будівлі на площі 300 м кв. та чотири вікна, пошкоджено перекриття й речі домашнього вжитку на площі 100 м кв.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди с. Озеряни. Під час гасіння врятовано дві будівлі.