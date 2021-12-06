Мешканець Тернопільщини сяде до тюрми, бо убив крадія у себе вдома

Рік тюрми присудили у Кременці чоловіку, обвинуваченого в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони.

Той завдав чотири ножових удари чоловіку, що заліз в його будинок задля крадіжки. Про це йдеться у вироку Кременецького райсуду від 23 листопада. Як вбачається із обвинувального акту, 16 грудня 2019 року близько 23-ї години обвинувачений виявив у своєму будинку незнайомця за крадіжкою.

Між ними стався конфлікт, під час якого господар помешкання наніс три удари ножем в передню область тулуба потерпілого та четвертий удар ножем в задню. Потерпілий згодом помер.

Такі дії були кваліфіковані органом досудового слідства за ст. 118 КК “Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця”.

Обвинувачений у суді вину визнав. Розповів, що того дня приїхав на велосипеді до свого господарства і побачив, що хтось заходив у літню кухню. Подзвонив до сусіда, але той нічого не бачив. Тоді пішов до сестри, що мешкала поруч. Вона розповіла, що була в кухні, але зачинила двері кухні на замок.

Після чого вони вирушили до його обійстя і він зайшов у будинок. Там він і виявив чоловіка, що спускався драбиною з горища з мішком. Зрозумів, що хтось краде його зерно. За словами обвинуваченого, чоловік поставив мішок і схопив руками його за шию, почав душити. Він намагався виходити назад і вирватися. В цей момент побачив на швейній машинці у коридорі ніж, який схопив та вдарив ним.

Також обвинувачений сказав, що розкаюється у скоєному і потерпілого вбивати не хотів. Зазначив, що потерпілій шкоди не відшкодував, бо не знає, де вона живе. Просив суворо його не карати і зобов’язався щомісяця відшкодовувати потерпілій гроші, пише “Тернополіс”.

Потерпіла ж, тобто дружина вбитого, розповіла, що безпосереднім свідком подій вона не була і про випадок дізналась від поліції. Сказала, що обвинувачений шкоди не відшкодував та просила суд призначити йому найсуворіше покарання.

Суд, дослідивши матеріали справи, прийшов до переконання про доведеність вини обвинуваченого. Відтак визнав його винуватим у вчиненні вищезгаданого злочину та присудив рік тюрми. Як сказав суд, більш м’яке покарання чи покарання із застосуванням випробування, на його думку, призначити неможливо, з огляду на незворотні наслідки скоєного злочину – позбавлення життя людини, кількості завданих ударів потерпілому та не відшкодовану шкоду потерпілій.

Наразі вирок законної сили не набрав. Оскаржити його можуть протягом 30 днів з дня проголошення.