Залізниця інформує про тимчасові зміни у приміському сполученні на Тернопільщині

Львівська залізниця інформує про тимчасові зміни у приміському сполученні Тернопіль – Підвисоке – Ходорів.

У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегоні Козова – Потутори зазнає тимчасових змін графіку приміських поїздів, що курсують у цих напрямках, – повідомили у пресслужбі магістралі.

Там уточнилои, що впродовж 1 – 5 та 7 – 11 червня цього року поїзд № 6251/6254 сполученням Тернопіль – Підвисоке – Ходорів

до ст. Козова та зворотно.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказани