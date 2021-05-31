16:34 | 31.05.2021
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Тернопільщина 

Залізниця інформує про тимчасові зміни у приміському сполученні на Тернопільщині

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Львівська залізниця інформує про тимчасові зміни у приміському сполученні Тернопіль – Підвисоке – Ходорів.

У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегоні Козова – Потутори зазнає тимчасових змін графіку приміських поїздів, що курсують у цих напрямках, – повідомили у пресслужбі магістралі.

Там уточнилои, що впродовж 1 – 5 та 7 – 11 червня цього року поїзд № 6251/6254 сполученням Тернопіль – Підвисоке – Ходорів 
до ст. Козова та зворотно.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказани

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