10:31 | 20.10.2021
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Тернопільщина 

Понад пів тисячі нових хворих і 14 померлих: на Тернопільщині продовжує лютувати коронавірус

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14 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 18 жовтня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

  • жінка 72 р., Тернопільський район;

  • жінка 69 р., Чортківський район;

  • чоловік 87 р., Тернопільський район;

  • жінка 44 р., Чортківський район;

  • жінка 73 р., м. Тернопіль;

  • чоловік 73 р., Тернопільський район;

  • жінка 92 р., Тернопільський район;

  • чоловік 81 р., Кременецький район;

  • жінка 68 р., м. Тернопіль;

  • чоловік 69 р., м. Тернопіль;

  • чоловік 69 р., Тернопільський район;

  • жінка 68 р., Тернопільський район;

  • жінка 72 р., Чортківський район;

  • чоловік 77 р., Чортківський район.

Загалом протягом доби заєстровано 589 нових випадів коронавірусної хвороби. Одужало 317 осіб.

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