Понад пів тисячі нових хворих і 14 померлих: на Тернопільщині продовжує лютувати коронавірус
14 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 18 жовтня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.
жінка 72 р., Тернопільський район;
жінка 69 р., Чортківський район;
чоловік 87 р., Тернопільський район;
жінка 44 р., Чортківський район;
жінка 73 р., м. Тернопіль;
чоловік 73 р., Тернопільський район;
жінка 92 р., Тернопільський район;
чоловік 81 р., Кременецький район;
жінка 68 р., м. Тернопіль;
чоловік 69 р., м. Тернопіль;
чоловік 69 р., Тернопільський район;
жінка 68 р., Тернопільський район;
жінка 72 р., Чортківський район;
чоловік 77 р., Чортківський район.
Загалом протягом доби заєстровано 589 нових випадів коронавірусної хвороби. Одужало 317 осіб.