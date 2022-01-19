«Зелені» кімнати, дружні до дітей, створять у трьох райвідділках на Тернопільщині

Забезпечення прав та інтересів дітей – одне із завдань Національної поліції. Аби підтримати реалізацію цього завдання, на Тернопільщину прибули представники Консультативної місії Європейського Союзу. Вони обговорювали питання створення у територіальних підрозділах поліції так званих «зелених» кімнат, пише ІНТБ.

«Стаючи жертвою злочину, діти отримують не лише фізичні, а й психологічні травми, – розповів начальник відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Тернопільській області Петро Тихович.- Функціонування кімнат дружніх до дитини дасть змогу використовувати зібрані там докази в процесі досудового та судового розслідувань та, аби мінімізувати повторне психологічне травмування неповнолітніх».

Поліція Тернопільщини запропонувала для участі у створенні «зелених» кімнат Чортківський та Кременецький районні відділи поліції, а також Тернопільське районне управління. Саме на цих локаціях й пробували представники консультативної місії ЄС.