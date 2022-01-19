Поліція оголосила в розшук зниклого після Нового року 47-річного тернополянина

Поліція Тернополя оголосила в розшук 47-річного жителя обласного центру Юрія Стадника. Чоловік зник з дому після святкування Нового року. І досі про його місце перебування нікому не відомо, пише Захід.нет.

До правоохоронців Тернопільського районного відділення поліції звернулася старша жінка. Тернополянка розповіла, що не може розшукати свого 47-річного сина. За її словами, останній раз вона бачила і говорила з ним одразу після Нового року, від тоді про нього нічого не відомо.

«Правоохоронці Тернополя розшукують жителя міста 47-річного Юрія Сергійовича Стадника. В понеділок, 17 січня, матір зниклого чоловіка написала заяву до правоохоронців і повідомила, що її син протягом двох тижнів не виходить на зв‘язок», – повідомляють в поліції Тернопільщини. Зниклому Юрію Стаднику виповнилося 47 років

Наразі правоохоронці намагаються встановити місце перебування чоловіка. Але наразі невідомо де він. Працівники поліції звертаються до мешканців Тернополя та області з проханням допомогти розшукати тернополянина. Якщо хтось знає про те, девін знаходиться, або володіє будь-якою інформацією, то поліцейські просять телефонувати на лінію «102».