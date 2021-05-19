Жодного летального випадку: офіційна статистика COVID-19 на Тернопільщині
108 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 19 травня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 0
одужало – 268 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 957
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 68562 особи;
одужало – 63285 осіб;
летальних випадків – 1147 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 7354 (6925 одужало, 126 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1478 (1332 одужало, 31 летальних)
– Тернопільський район – 41801 (38299 одужало, 661 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 19327 (17183 одужало, 299 летальних)
– Чортківський район – 19407 (18061 одужало, 357 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2726 (2403 одужало, 28 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (13 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 1
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 0
• Кременецька міська ОТГ – 2
• Лановецька міська ОТГ – 4
• Лопушненська сільська ОТГ – 1
• Почаївська міська ОТГ – 0
• Шумська міська ОТГ – 5
Тернопільський район (76 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 6
• Бережанська міська ОТГ – 0
• Білецька сільська ОТГ – 1
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 6
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 2
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 3
• Зборівська міська ОТГ – 0
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 1
• Козівська селищна ОТГ – 1
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 0
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 2
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 0
• Саранчуківська сільська ОТГ – 1
• Скалатська міська ОТГ – 4
• Скориківська сільська ОТГ – 2
• Теребовлянська міська ОТГ – 5
• Тернопільська міська ОТГ – 42
Чортківський район (19 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 2
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 0
• Бучацька міська ОТГ – 1
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 1
• Гусятинська селищна ОТГ – 6
• Заводська селищна ОТГ – 2
• Заліщицька міська ОТГ – 0
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 1
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 0
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 5