Гості з Німеччини відвідали найбільш успішні компанії Тернопільщини – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «ГАДЗ»

На запрошення Петра Івановича Гадза Бучаччину відвідав керівник благодійного фонду «Гуманітарна допомога міста Білефельд» (Німеччина) Пітер Регер.

Разом із ним оглянули найуспішніші компанії регіону й професор кафедри загальної хірургії, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Тернопільського національного медичного університету Степан Запорожан та директор БО «Фонд Благодійність» Ірина Герелюс.

Гості відзначили, що ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «ГАДЗ» – надпотужні підприємства, які демонструють високий рівень розвитку України.

– Ми не просто любимо Бучач, ми любимо Петра Гадза та усіх бучаччан. Петро Іванович – дуже мудрий чоловік, якого Бог прислав на цю землю, аби її розвивати, – зазначив Степан Запорожан. – Сьогодні ми запросили відвідати Бучаччину директора благодійного фонду «Гуманітарна допомога міста Білефельд» Пітера Регера та очільницю БО «Фонд Благодійність» Ірину Герелюс. Вони регулярно допомагають нашим медзакладам із обладнанням. Екскурсія, яку нам провів Петро Гадз, дає спокій та впевненість у завтрашньому дні.

Приємно вражений масштабами підприємств Петра Гадза й Пітер Регер. Каже: «Слів немає, щоб описати своє захоплення». Він зауважив, що таких потужних господарств немає навіть у Німеччині.

– Коли людина стає під гарячий душ, а потім швидко потрапляє під холодний. Якою буде реакція? Спершу ти повністю втрачаєш орієнтир. І так сьогодні мені тут. Я знав, що є Бучач, є Петро Іванович, але я ніколи тут не був, а тому навіть не уявляв, що в Україні є такі люди й такі підприємства, – розповідає Пітер Регер.

Він зазначив, що на прикладі Бучачі побачив, якою успішною може стати Україна.

– Корівники, сади, офіси… У мене двоякі відчуття від того, що я побачив. З одного боку, хочеться плакати, бо ми 26 років їздимо в Україну, але ще такого не бачили. А з другого – бачу, що все під силу, було б бажання. Думаю, Петру Івановичу потрібно поставити пам’ятник у Києві, а не лише в Бучачі. Якби у кожній області була така людина, багато чого б змінилося в Україні, – пояснює Пітер Регер.

Не скаржитися, а засукати рукава й діяти – за таким принципом працює Петро Гадз та його команда.

– Пітере, дякую, що ти провів зі мною ці три години у Бучачі й побачив все. Цьогоріч я інвестую в розвиток підприємств 850 млн грн. Ми не плачемо, не кажемо, що в нас погані закони, погана влада, що нам щось заважає. Нічого не заважає. Треба прости засукати рукава і планувати, працювати, досягати результату. Я багато навчився в Німеччині, побачив там масштабні підприємства з надсучасною технікою. Сьогодні це все є в нас. Ми маємо усе необхідне для ведення сільського господарства. В аграрному секторі зараз є дуже багато людей, які інвестують в розвиток, в завтрашній день, творять новий літопис сучасної України, – наголосив Петро Гадз.