Житель Тернопільщини отримав урядову премію

Голова громадської організації “Молодіжний Націоналістичний Конгрес – Тернопіль” Василь Панькевич отримав премію Кабінету міністрів за особливі досягнення молоді в розбудові України за 2020 рік.

За його словами, в “Молодіжному націоналістичному конгресі” він із 2015 року. Був головою тернопільського осередку організації, пише Суспільне.

“Ми з товаришем роздумували, що ми можемо корисного зробити в селі, як ми можемо змінити село і десь з цього пішов початок”.

23-річний Василь Панькевич займається організацією заходів та просвітницьких лекцій.

“Говоримо про теперішні події, про фейки запущені й інформаційну пропаганду, як їй протидіяти”.

Разом із місцевою громадою та товаришами облаштовує таборову оселю «Соколиця» поблизу Бережан. На таборах вивчають історію, загартовують тіло і дух.

“Гасло наших таборів: “Ми будуємо табір таким, якою ми хочемо бачити Україну”.

Премію Кабміну вважає спільним досягненням.

“Це перемога всієї команди, з ким ми працювали пліч-о-пліч. А стосовно того, куди витратити? Якщо це заслуга діяльності, то вона має бути витрачена на діяльність. Разом визначимо, на який напрям пріоритетніше. Загалом, це буде на якусь нашу громадську діяльність”.

Така урядова премія призначається щорічно. Її може отримати молодь віком від 14 до 35 років. Щороку присуджується до двох десятків премій у розмірі 50 тисяч гривень кожна.

Василь Панькевич її отримав за «національно-патріотичне виховання громадян, підготовку молоді до захисту незалежності і територіальної цілісності України, розвиток волонтерського руху, сприяння Збройним Силам та іншим утвореним відповідно до законів військовим формуванням та правоохоронним органам спеціального призначення, надання допомоги особам, які беруть або брали участь в антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях», – це йдеться в урядовому розпорядженні.