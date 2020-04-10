Батько двох малих дітей потребує нашої підтримки

Про біду у своїй родині написала жителька Хоросткова Галина Комінко (Трач). Зокрема, про те, що її 43-річний брат Олександр важко хворий. У нього рак легенів з метастазами в головний мозок і кістки. На лікування чоловіка готова прийняти Грузія. Але потрібних коштів у сім’ї Олександра немає.

«Працюю практичним психологом у НВК м. Хоростків. У різні роки була головою ТВК, дотична до різних громадських справ. Люблю допомагати людям, подобається, коли щось змінюється на краще, коли можна зорганізувати справу. Відгукуюся на всі запрошення у різних справах як психолог. Є організатором і координатором трьохстороннього польсько-німецько-українського проекту з обміну молоді, возила дітей за цим проектом у Польщу.

З братом ми росли без тата, помер він дуже рано. Мамі було важко самій, брат був за старшого.

Навчався Саша в академії народного господарства. Багато працював, довелося їздити на заробітки. Зараз братові 43 роки, виховують з дружиною двох діток: донечці 9, а синочку 1,5 роки. У дружини також рано померли батьки, тож мій брат є єдиною опорою для своєї сім‘ї. Проживають вони зараз у м. Старокостянтинів Хмельницької обл.

Працював Саша на місцевому заводі. Раптом почала у брата боліти спина. Після МРТ виявили якесь новоутворення в голові. Спочатку не повірили, навіть не казали мамі, бо вона теж важко хворіє, за нею потрібний догляд, стрес може спровокувати різке погіршення стану.

Брату встановили діагноз «рак легень» з метастазами в голову і кістки хребта. Але боротися треба, лікарі дають надію! Зокрема, Олександра готова прийняти Грузія, де можлива променева терапія за новітніми технологіями. Після цього ще буде необхідне лікування в Україні, бо це лише забиратимуть з голови метастази. На це все потрібні чималі кошти, яких у родини немає. Ми уже виставили на продаж, що могли…»

Загальна сума, яка потрібна на лікування у Грузії, – 17 тисяч доларів. Рідні Олександра просять відгукнутися усіх добрих людей.

Реквізити Приватбанк: Трач Олександр Іванович

5168 7427 1248 5295.

Доларова картка: 4149 6293 1534 5934

IBAN: 293052990000026203885881170

Картка євро: 5168 7422 3863 2677

IBAN: 963052990000026204885881191

Призначення платежу: благодійність на лікування.

Номер тел. дружини Юлії: 068 031 50 52.

Замалої допомоги не буває…