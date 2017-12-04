П’ять сортів капусти вирощує Михайло Шевчишин із Бучацького району: досвід

Досвід вирощування овочевих культур Михайло Шевчишин привіз із Польщі, куди їздив на заробітки. Освоївши ази цієї справи, чоловік вирішив зайнятися нею у рідному селі Звенигород Бучацького району. Кілька років він успішно вирощує помідори, огірки, перець, цвітну та пекінську капусти. Вже третій рік поспіль добрий врожай дає білокачанна капуста, пише гГазета “Сільський господар плюс”.

Чоловік вирощує п’ять сортів головастої культури: ранні «Легат» та «Оракл», середні «Глорія» і «Браво» та зимовий «Бригадир». Насіння купляє лише голландське, яке не потребує обробки і при правильному обробітку його схожість складає 99 відсотків. Ранню білокачанну висіває наприкінці лютого у теплиці в грунт, який купляє у спеціалізованому магазині. Впродовж місяця, поки саджанці проростають, щодня їх поливає та один раз підживлює.

Молоді рослини, за словами чоловіка, весняних заморозків не бояться, тож в останні дні березня, навіть коли температура повітря опускається до -2-3 градусів, сміливо висаджує їх у завчасу підготовлений відкритий грунт – під час осінньої оранки, знаючи де буде рости розсада, господар вносить у землю перегній. Пізні сорти висіває в теплиці наприкінці квітня і через 30 днів садить розсаду на городі. Відстань між рядками має бути 50 сантиметрів, між рослинами – 40. Капуста ранніх сортів росте 55-65 днів, пізня – 70-80.

– Коли розсада прийметься, грунт потрібно двічі просапати між рослинами та у міжрядді, – радить Михайло Шевчишин. – Аби зібрати гарний врожай капусти, необхідно вчасно і рясно її поливати. Не менш важливим для цієї культури є підживлення, яке слід проводити двічі в сезон. Окрім того, овочі слід захистити від шкідників, адже дуже часто їх вражають попелиця та капустяна совка. Найбільшої шкоди совка завдає щойно утвореним плодам, тому в цей час капуста потребує особливого догляду. У боротьбі з попелицею використовую препарат «Енжіо», з совкою – «Проклейм».

Усі старання звенигородського господаря добре видно восени. Цьогоріч у родині Шевчишиних щедро вродили всі овочеві грядки. Навесні під цю культуру чоловік відвів трохи більше гектара землі і висадив там 45 тисяч рослин, які один в один дали плоди. Свій врожай пан Михайло в основному збуває на тернопільському ринку, дещо дає рідним і знайомим, частину залишає вдома. У підвалі при температурі +2-3 градуси капуста зимового сорту «Бригадир» в доброму вигляді зберігається аж до квітня.

Марія ІЛИК, газета “Сільський господар плюс”.