Петро Ландяк про Саакашвілі та черговий екзамен Зеленського

Кадрова політика тріщить по швах. При цьому багато політологів говорять про бажання Зеленського прислужитись українському народові. Це не моя думка, бо ПРИСКОРЕНЕ намагання ним запуску ринку землі роблять мене обережним в таких оцінках. А для повнішого розуміння бажань діючого Президента потрібен час.

Однак з кадрами – все на яву.

І якраз запропонована пропозиція по Саакашвілі покаже справжнє бажання змін, а з іншого боку продемонструє, наскільки Зеленський ще управляє своєю фракцією, думаю, відсотків 90 членів якої ніколи б без нього не стали депутатами, а тепер в них, бачте, з’явилась власна позиція???

Розумію непростий характер Саакашвілі, але в його професійності і в його бажанні принести користь Україні – не сумніваюсь!

А, може, Володимир Зеленський має ще інші кандидатури для прориву в країні??? Щось не бачу.

Тому чи зможе діючий Президент “поставити в стрій” тих депутатів, які прийшли корупційно наживатись – поживемо-побачимо.

Призначення чи навпаки не призначення Саакашвілі покаже керованість в країні і дасть зрозуміти, чи ми і далі будемо “грузнути в болоті” і нас чекають дострокові перевибори – чи справді почнуться позитивні зміни в країні…???

Петро Ландяк, депутат Тернопільської міської ради