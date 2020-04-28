Швидкомонтовані торгові павільйони – вирішення проблеми швидкого запуску офлайн-торгівлі

Велика кількість починаючих підприємців, чия діяльність пов’язана із торгівлею, в першу чергу звертають свою увагу на можливість відкриття онлайн-платформи для продажу своєї продукції. Багатьом здається цей спосіб більш швидким, надійним та менш ризикованим. З огляду на переваги та недоліки торгівлі через Інтернет, можна зробити висновок, що відкриття офлайн-пункту продажу товарів виглядає цілком доцільним кроком у розвитку власного бізнесу. Це дозволить не тільки значно підвищити прибутковість підприємницької діяльності, але і значно підвищити статусність бренду. Але щоб відкрити точку продажу, підприємцю необхідно вирішити важливе питання – що це буде, оренда приміщання в якійсь будівлі або можливо будівництво власного.

Власний торговий павільйон за тиждень

Переважна більшість підприємців, які бає жать відкрити точку продажу власної продукції, вважають варіант оренди найоптимальнішим, адже це дозволить зекономити кошти. Але, при більш детальному вивченні цієї проблематики, обирають варіант будівництва власного павільйону. Адже сьогодні збудувати власний мобільний торговий павільйон можна дуже швидко та недорого. Українська компанія Modulex за допомогою новітньої технології блочних конструкцій виготовить та встановить павільйон, який ідеально підійде для торгівлі. Серед переваг варто виділити:

Швидке встановлення. Компанія реалізує будь-який проект не більше ніж за тиждень;

Ціна. Компанія є вітчизняним виробником, завдяки чому ціна приємно здивує кожного підприємця;

Експлуатаційні властивості конструкцій дозволяють розраховувати на довгострокову службу;

Індивідуальний підхід. Компанія враховує всі вимоги клієнта.

Отже сьогодні за невеликі гроші можна отримати власний торговий павільйон, розроблений з урахуванням потреб саме Вашого бізнесу. З варіантами співпраці можна ознайомитись на сайті компанії: https://modulex.ua. Тут також можна розрахувати вартість павільйону, залежно від Ваших побажань.

Що треба знати для того, щоб замовити торговий павільйон

На сайті компанії можна скористатись функцією розрахунку вартості того чи іншого проекту. Для цього у спеціальну форму треба внести параметри майбутньої будівлі та контактні дані. Фахівці компанії детально розглянуть проект, розрахують його вартість та вже через декілька годин повідомлять про результати замовнику. Також у підприємця є можливість отримати безкоштовну фахову консультацію перед замовленням.