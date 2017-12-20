Мер Тернополя отримує вдвічі більшу зарплату, ніж Віталій Кличко

Премії до зарплати мера встановлює депутатський корпус. Якщо не відголосують премії – мер житиме на голий оклад. Якщо депутати надумають вижити мера, який веде боротьбу з корупційними схемами, – посадять на мінімалку.

Громадський рух ЧЕСНО вирішив вивчити та порівняти зарплати топ-менеджерів-управлінців міст в Україні та за кордоном. Для цього зарплати мерів співставили із середніми зарплатами в регіоні.

В обласних центрах України ситуація різнорідна. Мер Тернополя Сергій Надал отримує зарплатню, яка у 6,6 разів вища від середньої. Свої доходи Надал ЧЕСНО не коментує.

У той же час мери Києва, Житомира, Одеси та Кропивницького отримують зарплатню заледве більшу, ніж середній рівень доходів у регіоні.