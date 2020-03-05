Кардіохірург та ексміністр. Що відомо про Іллю Ємця, який очолив МОЗ

4 березня, на позачерговому засіданні Ради депутати призначили новим міністром охорони здоров’я кардіохірурга Іллю Ємця, який вже очолював МОЗ у 2010−2011 роках.

Ілля Ємець народився 21 лютого 1956 року у Воркуті на півночі Росії в багатодітній українській сім’ї.

У 1979 році закінчив Київський медичний інститут, отримавши спеціальність педіатра, після чого шість років проходив клінічну ординатуру за фахом серцево-судинна хірургія в Інституті серцево-судинної хірургії Академії медичних наук України.

У 1993 році заснував та очолив перший міжнародний благодійний фонд в Україні Дитяче серце, який допомагає дітям із вродженими вадами серця в Україні. У тому ж році працював кардіохірургом у Children’s Hospital у Сіднеї. У 1994 році був штатним кардіохірургом у Hospital for Sick Children в Торонто.

У 1996 році був штатним кардіохірургом у Royal Childrens Hospital в Мельбурні. У тому ж році очолив перше в Україні відділення дитячої реанімації та кардіохірургії Інституту серцево-судинної хірургії АМН України.

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему Паліативна хірургія вроджених вад серця у дітей раннього віку. У наступному році він працював штатним кардіохірургом у Hospital J. Cartier у Парижі.

У 2002 році захистив докторську дисертацію на тему Хірургічне лікування транспозиції магістральних судин. Ємець — автор понад 260 науково-методичних і наукових публікацій, створив в Україні школу кардіології та кардіохірургії новонароджених.

З 2003 року Ємець очолює Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

У 2009 році він першим у світі впровадив програму хірургічного лікування пренатально діагностованих вад серця в перші години життя у новонароджених з використанням пуповинної крові замість донорської.

З грудня 2010 по травень 2011 року був міністром охорони здоров’я в уряді Миколи Азарова. В інтерв’ю Укрінформу в листопаді 2019 року Ємець говорив, що сам написав заяву на звільнення з посади міністра, тому не потрапив під люстрацію. Тоді він стверджував, що не хоче бути міністром і віддає перевагу тому, щоб займатися хірургією.

21 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Іллю Ємця членом тимчасової робочої групи з питань реформування системи охорони здоров’я.