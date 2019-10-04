П’ятеро людей загинули в літаку, який не долетів до летовища у Львові

Літак, який летів з Іспанії до Туреччини, сьогодні вранці здійснив аварійну посадку біля Львова. Внаслідок падіння загинуло 5 людей, ще трьох травмовано. Про це інформує ГУ ДСНС у Львівській області.

Як розповіли у пресслужбі аеропорту «Львів», зв’язок з екіпажем вантажного літака Ан-12, що летів з Віго (Іспанія) до Стамбула (Туреччина) й мав сісти в аеропорту «Львів» на дозаправку, зник о 06:45. Літак щез із радарів на відстані 13,7 км від аеропорту. О 07:29 один з членів екіпажу вийшов на зв’язок і повідомив, що Ан-12 здійснив аварійну посадку.

На борту літака перебувало 8 осіб, з них 7 членів екіпажу та 1 особа, яка супроводжувала вантаж.

О 07:46 рятувальники знайшли Ан-12 за півтора кілометра від злітно-посадкової смуги, в Пустомитівському районі. З пошкодженого літака деблокували трьох потерпілих. Із травмами різного ступеня важкості їх госпіталізували в медичні заклади Львова. Внаслідок падіння літака загинуло 5 людей.

На місці події працює оперативна група ГУ ДСНС України у Львівській області, слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини події, охороняють місце посадки по периметру й надають необхідну допомогу рятувальникам.

Фото: ГУ ДСНС у Львівській області, ГУ Нацполіції у Львівській області