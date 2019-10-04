Педагогів Лановецької громади вчора залишили після уроків

Без надмірної офіційності та пафосу вчителі Лановецької громади відзначили вчора своє професійне свято.

“Після уроків” – саме таку назву отримав вечір із нагоди Дня працівника освіти, який відбувся у Культурний центр Єловицьких.

Із вітальним словом звернулася до колег начальник відділу освіти Оксана Ходанович, яка побажала усім гарного настрою та подякувала за щоденну працю.

Сюрпризом для вчителів став авторський виступ Олександра Смика – непересічного поета та барда. Емоційні та чуттєві композиції у його виконанні підкорили серця усіх глядачів.

Попри дощову погоду у залі панувала тепла атмосфера, а душевна музика додавала особливого настрою.

Тож із прийдешнім святом, педагоги! Творіть! Дивуйте!