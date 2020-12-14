12 грудня у Тернополі провели благодійні забіг помічників святого Миколая. Учасники здавали благодійні внески, щоб зібрати гроші на подарунки малозабезпеченим дітям до дня Миколая Чудотворця. Цей забіг організували представники “Ternopil Running Club” та соціальної ініціативи “Миколай про тебе не забуде”. Учасники пробігли вулицями центру міста один кілометр. Вони долали дистанцію у костюмах або у шапках Санта Клауса. На фініші усіх, хто долучився до забігу, чекали подарунки – медалі та пряники у вигляді «миколайчиків».

Один з організаторів благодійного забігу у мережі Facebook висловив подяку усім учасникам:

Ternopil Running Club вдалося втілити давній задум Petro Sachko про забіг напередодні свята Миколая. Подія отримала назву «Забіг помічників Св. Миколая» і стала спільним проєктом клубу та ініціативи «Миколай про тебе не забуде».

Дякуємо усім, хто приєднався до забігу! Бігунам за те, що поставилися серйозно до такої несерйозної для вас дистанції, небігунам за те, що відважно подолали цей довгий-довгий маршрут!

Окрема подяка Sasha Gromiak за активну передстартову розминку, яка збадьорила всіх бігунів.

Oleg Bytkovskyi за яскраві фотографії, які впіймали найцікавіші моменти забігу. Молодіжний Центр Тернопіль та Yurij Korolyshyn за надану звукову апаратуру, завдяки якій подія зазвучала веселими новорічними мелодіями.

Кожен учасник акції отримав медальку від TerRun Club та пряник від ініціативи «Миколай про тебе не забуде». До речі, були й ті, хто приєднався до забігу дистанційно (наприклад Iryna Boiko вирішила подолати дистанцію вдома на біговій доріжці, бо так вона може одночасно бігти і вичитувати свою дисертацію, з якою нерозлучна вже понад 1,5 роки). Якщо ви також реєструвалися і не були присутні на забігу, знайте, що ваша медаль та пряничок чекають на вас! Щоб отримати їх, сконтактуйте з Андрієм Бородієм та домовтеся, де і коли ми зможемо їх вам передати.

Отож цього року в Миколая з’явилося 40 нових помічників. Разом нам вдалося зібрати 6430 гривень. В понеділок (чи найпізніше у вівторок – все залежить від гуртово-торговельних особливостей Тернополя) ми, як і домовлялися з вами, витратимо зібрані кошти на іграшки для дітей з малозабезпечених сімей. Результатами закупів обов’язково похвалимося. Ще раз дякуємо і бажаємо вам гарного вечора!