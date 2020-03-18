В Україні запровадили низку обмежень через коронавірус: короткий перелік
В Україні запровадили низку обмежень через коронавірус.
Ось короткий перелік:
17 березня – 3 квітня:
Масові заходи більше 10 осіб.
Метро (у Києві – з 23 години).
ТРЦ, ресторани, розважальні заклади.
Фітнес-центри.
Працюватимуть:
Продуктові магазини.
Аптеки.
Заправки.
Банки.
З 18 березня:
Більше 10 людей у громадському транспорті.
Пасажирські поїзди, автобуси.
Машрутки між містами.
Також на період карантину:
Не будуть штрафувати за прострочену комуналку.
ФОПів звільнять від ЄСВ.
Медпрацівникам дадуть зарплатні надбавки до 200%.
Штраф за порушення карантину:
17-34 тисячі гривень.