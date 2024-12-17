«Потяг до життя» доступний на платформі MEGOGO

Прем’єра нашого фільму «Потяг до життя»/Life Train відбулася 4 листопада у кінотеатрі «Жовтень». З 14 листопада стрічка стартувала у кінопрокаті, і тисячі глядачів уже змогли побачити її на великому екрані.

А тепер «Потяг до життя» доступний і в онлайн-кінотеатрі на платформі MEGOGO https://megogo.net/ua/view/25587746-potyag-do-zhittya.html !

Запрошуємо вас переглянути фільм та поділитися своїми враженнями — ваша думка для нас дуже важлива .

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Володимир Ханас