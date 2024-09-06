«Щити Києва» – премʼєра у Тернополі
Прем’єра документального фільму “Щити Києва”
“Щити Києва” — документальний фільм, створений командою військовослужбовців ТРО Медіа, що розповідає про ключові військові позиції поблизу Києва, які займали тероборонівці на початку повномасштабного вторгнення.
Це історія про мужність і звитягу військовослужбовців 112 окремої бригади ТрО, яка поряд з іншими бойовими підрозділами ЗСУ обороняла столицю під час активних спроб наступу російських військ. Саме ця бригада дала життя і сформувала «кістяк» ще одного бойового підрозділу – 241 ОБр ТрО.
У ході подій на початку великої війни ці бригади стали своєрідними щитами Києва.
Фільм, створений під керівництвом військовослужбовця та режисера Ахтема Сеітаблаєва. До роботи над стрічкою долучився кандидат історичних наук, офіцер 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Алфьоров.
Режисери фільму: Дмитро Гавриленко, Олесь Каціон.
На прем’єрі буде можливість познайомитись і поспілкуватись з творцями стрічки.
Дата: 11 вересня
Час: 17:00
Місце: кінотеатр Сінема Сіті, ТРЦ Ocean Plaza
Вхід: безкоштовний – необхідна попередня реєстрація за посиланням
Долучайтесь до перегляду, щоб віддати шану нашим захисникам і дізнатися більше про їхню незламну боротьбу за Київ.
Разом ми сильні!
Володимир Ханас