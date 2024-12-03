Хвилина мовчання на честь Максима КЮЗА

Максим КЮЗ, 29-річний захисник України з позивним “Ювелір”, віддав життя за свободу під час бою біля села Масютівка на Харківщині.

Народжений у селі Нападівка на Тернопільщині, Максим здобув робітничу професію у Лановецькому училищі. До війни працював на виробництві у компанії Viknar’off, де його знали як старанного працівника.

З початком повномасштабного вторгнення Максим став до лав 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Він мужньо захищав Україну, поки ворожий уламок не зупинив його серце під час обстрілу позицій.

“Найрідніший, найхоробріший, найкращий старший брат… Своїм прикладом показав, яким має бути справжній Герой України”, – зі сльозами згадує сестра Яна.

6 листопада 2022 року Максима поховали у рідному селі, де він завжди мріяв повернутися живим.

Максим залишив батьків, молодших сестру та брата, дружину Марину, доньку Катрусю та сина Назара. Для них він назавжди залишиться взірцем мужності та відданості.

За інф. Тернопільської міської ради