Президент присвоїв звання “Герой України” полковнику з Тернопільщини Сергію Лі

Загиблому полковнику з Кременеччини Сергію Лі посмертно присвоїли звання “Герой України”. Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання “Герой України” з наданням ордена “Золота Зірка” полеглому військовослужбовцю з Тернопільщини Сергію Лі. Відповідний указ опублікували на сайті президента 15 липня 2024 року. “За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання “Герой України” з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Сергію Лі — полковнику (посмертно)”, — йдеться у повідомленні.

Лі Сергій Георгійович був заступником командира однієї з військових частин. Родом з Кореї, один із перших випускників військової академії України, випускник академії генерального штабу України.

Отримав звання полковника у 2014 році. Трагічно загинув під час стрілецького бою у Запорізькій області у 2023 році.