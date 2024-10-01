Перебуваючи на бойовій позиції, помер Ігор Кушак з Тернопільщини

Гіркі звістки з фронту одна за одною огортають розпачем і болем наш край…

Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, під час виконання бойового завдання, перебуваючи на бойовій позиції в районі н.п. Курахове Донецької області 30 вересня 2024 року помер головний сержант КУШАК ІГОР ІГОРОВИЧ, 1980 року народження, житель смт Мельниця-Подільська. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

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