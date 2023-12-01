Чергова непоправна втрата. Війна забрала Назара Гірняка з Тернопільщини

30 листопада 2023 року у КП “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова”, м.Дніпро помер молодший сержант ГІРНЯК Назар Анатолійович 25.09.1995 року народження житель смт. Золотий Потік. Повідомляє ТРЕТІЙ ВІДДІЛ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОННОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ.

Герой помер внаслідок кульового поранення, яке отримав 29.11.2023 року під час виконання бойових завдань із забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації на території Серебрянського лісництва у районі населеного пункту Діброва, Сєвєродонецького району, Луганської області, будучи вірним військовій присязі виявивши стійкість і мужність у бою за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України.

В цю гірку мить схиляємо голову в глибокій скорботі та висловлюємо слова співчуття та підтримки рідним, друзям, побратимам загиблого воїна.

Вічна слава Героям, відважним захисникам, які тепер з Небес будуть охороняти наш мир і спокій!

Вічна пам’ять та Слава Герою України!