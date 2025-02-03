180 років від дня народження Івана Пулюя!

2 лютого 1845 р у Гримайлові народився Геній українського духу Іван Павлович Пулюй. Людина, серце та думка якої були назавжди з Україною, яка дбала за її долю, долю кожного українця, свідомого власної ідентичности.

Багатогранність та різносторонність нашого видатного вченого, інженера, фізика та громадського діяча дозволяють кожному з нас відчути гордість та втіху за право бути українцями. У своїй праці “Україна та її міжнароднє політичне значення”, основні тези якої було надруковано у віденському часописі, Іван Пулюй писав: “Найбільше і найважливіше наше бажання, ідея і головна мета наших національних прагнень – це визволена з-під Росії вільна Україна, де не повинно бути жодного пригнобленого і жодного гнобителя, де український народ після довголітнього рабства вестиме нарешті вільне в усіх напрямках національне життя, розвиватиме вільно свої великі духовні здібності і братиме участь у примноженні скарбів культури усього людства”.

Актуальними залишаються слова непересічного науковця, патрона Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя .

Разом із відстоюванням та поширенням пам’яті про науковий доробок Івана Павловича, ми мусимо залишатись гідними його відданості Україні, інтелектуальної спадщини та зусиль, яких він докладав задля того, щоб Україна залишалась видимою та знаною у світі! – йдеться в оголошенні навчального закладу.

Спадщина Івана Павловича Пулюя залишається актуальною й сьогодні, надихаючи нові покоління дослідників, викладачів та студентів. Пишаємося тим, що наш університет носить його ім’я!

З нагоди 180-річчя Івана Пулюя запрошуємо долучитися до святкових заходів. Разом творимо майбутнє, зберігаючи пам’ять про великих українців!