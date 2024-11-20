14:13 | 20.11.2024
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Війна 

Команда ТНМУ розпускає светри задля отримання ниток для в’язання теплих шкарпеток для військових

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Повідомляють у навчальному закладі.

Робочі руки потрібні постійно, адже настає холодна пора року, тому нашим військовим постійно потрібні теплі шкарпетки.

  Потрібні волонтери для того, щоб розпустити светри, нитки з яких будуть відданні для плетіння шкарпеток захисникам. Светри, які треба розпустити, можна взяти в підвальному приміщенні біологічного корпусу або працювати там.
Повідомляйте Руслані Хруставці (@khrrust) чи доценту Олені Володимирівні Покришко про свою волонтерську роботу.
Для виготовлення теплих шкарпеток необхідні вовняні нитки. Якщо вам не шкода поділитися своїми запасами ниток, то ми їх приймемо в дар. Якщо ж маєте в’язані светри, шарфики тощо, які також уже вам непотрібні і можете їх віддати на благодійну справу, то наші волонтери розпорять їх, змотають нитки у клубочки і передадуть майстриням, які виплетуть теплі шкарпетки.
Приносити нитки та вироби можна в біологічний корпус (на Театральній площі) та центр виховної роботи і культурного розвитку в адміністративному корпусі ТНМУ (майдан Волі, 1).
А також їхні волонтери плетуть сітки та кікімори, виготовляють окопні свічки.

Тканину для сіток і кікімор, чисті бляшанки, віск, парафін і картон також з радістю приймаємо в дар .

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