22 листопада о 18 годині у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка відбудеться благодійний захід на підтримку наших захисників «Подаруй Миколая солдату», який організовують волонтери ГО «Країна рівності та правди».

На якому небайдужі тернополян зможуть придбати картину художниці Олесі Гудими, монету з підписом Залізного Генерала, футболку та постер з підписом Кріштіану Роналду, футболку з підписами Збірної України після гри в Чехії 2024, прапор спецпідрозділу «Кракен» з підписами бійців, м’яч з підписом Андрія Шевченка, шампанське з українського Бахмута, дошку пошани з півсотнею ексклюзивних шевронів та багато іншого.

Організатори запрошують тернополян відвідати захід та показати нашим героям підтримку тилу.

Кожен день ми не стомлюємось дякувати за мирне небо нашим захисникам. Кожного дня наші атланти ризикують життям задля нас, України в боротьбі зі злом. Кожного дня ростуть запити з фронту. Ми просимо долучитись до благодійного заходу для забезпечення наших героїв необхідними засобами та технікою. Ми вдячні усім, хто долучається до допомоги та організації події і дуже просимо прийти усіх небайдужих та сказати дякую нашим найкращим! – запрошує у драмтеатр волонтерка Юлія Мамчак.