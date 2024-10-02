У Білобожниці освятили Пантеон Героїв

1 жовтня в день Покрови Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України у селі Білобожниця відбулось зібрання, присвячене відкриттю та освяченню Пантеону Героїв російсько-української війни.

На початку заходу всечесні отці Михайло КРАВЧУК (ПЦУ), Любомир ФІНКОВСЬКИЙ (ПЦУ), Андрій МЕЛЬНИК (УГКЦ) та Мар’ян ПОПЕЛЯР (РКЦвУ) провели поминальну панахиду за полеглими Героями та освятили Пантеон.

Також програму заходу склали:

– Духовні та патріотичні музичні твори у виконанні народного аматорського хору «Відгомін» Білобожницького Будинку культури під керівництвом хормейстера Наталії СТАВНИЧОЇ та керівника оркестрової групи Василя МАНДЗІЯ;

– Літературно-музична композиція у виконанні учнів та учениць Білобожницької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Від родин Героїв до присутніх звернулася Ольга БАРНА – дружина загиблого Героя Олега БАРНИ.

Після цього зі словом до присутніх виступили: голова Білобожницької громади Віктор ШЕПЕТА; депутат Тернопільської обласної ради, директор ПАП «Дзвін» Василь ГРАДОВИЙ; командир 80-го батальйону територіальної оборони Максим ДАВИБІДА; замполіт 45-ї окремої артилерійської бригади Микола ГРИШКОВ.

Також на заході були присутні військовослужбовці Чортківської військової частини під командуванням Миколи САНДУЛА.

Даний Пантеон споруджено спільними зусиллями мецената Василя ГРАДОВОГО та Білобожницької громади. ПАП «Дзвін» надало матеріали з каменю та бетон, а також профінансувало роботу бригади майстрів зі встановлення пам’ятної стіни та хреста. За кошти бюджету Білобожницької громади було встановлено бруківку та паркан. Над облаштуванням Пантеону також трудилися працівники КП «Білобожниця». Ковані елементи огорожі власноруч виготовив Василь ПАВЛЮК – батько загиблого Героя Андрія ПАВЛЮКА. Також при потребі ФОП Сергій НАЗАР надавав допомогу з транспортом.

Споконвіків на свято Покрови наші пращури вшановували воїнів-захисників. Сьогодні, вшановуючи пам’ять загиблих Героїв, ми з вдячністю згадуємо кожного, хто протягом всіх цих років мужньо боронив і боронить нашу Україну від ворога.

Пантеон Героїв – це наша історична пам’ять, без якої не буває справжньої нації. Наші захисники є продовженням козацтва. Вони є безперечним свідченням шляхетності, відваги, готовності повстати за правду і справедливість.

Хай світла пам’ять про кожного полеглого Героя України житиме вічно в ім’я нашої перемоги.

Вічна Слава Захисникам!