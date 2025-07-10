росія всю ніч атакували Київ дронами та ракетами

В ніч проти четверга, 10 липня 2025 року, російські війська здійснили масовану атаку на Київ. Ударна хвиля по столиці включала як шахеди, так і балістичні ракети, які вразили кілька районів міста. Офіційно підтверджено загибель двох осіб. Міська влада повідомляє, що внаслідок атаки постраждали вже 16 людей, серед яких дев’ять були госпіталізовані, а решта отримали допомогу на місцях.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що найважчі наслідки атака зазнала в Подільському районі, де ворожі уламки знищили амбулаторію Центру первинної медико-санітарної допомоги №1. У районах, де зафіксовано падіння уламків, виявлено численні пожежі та руйнування. Рятувальні служби та сили ППО активно працюють на місцях.

Наслідки атаки:

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків дронів сталася пожежа на верхньому поверсі житлового будинку.

У Дарницькому районі уламки БпЛА спричинили загоряння в гаражах та на заправці.

У Солом’янському районі відбулося загоряння даху нежитлової будівлі.

У Голосіївському районі уламки БпЛА призвели до загоряння вантажного автомобіля.

Мерія Києва закликає мешканців залишатися в укриттях, поки триває повітряна тривога. Сили ППО Києва продовжують роботу, аби відвернути наступні удари.

Крім того, чиновники зазначають, що незважаючи на руйнування, всі служби працюють без перебоїв, а рятувальні роботи продовжуються. Місто продовжує жити в умовах бойових дій, але незламно тримається.