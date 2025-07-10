Як під вогнем рятували поранених тернополян

На Донецькому напрямку бійці стрілецького полку поліції міста Києва з позивними Каха та Бейбік під обстрілами врятували важкопоранених правоохоронців з Тернопільщини. Завдяки рішучим діям та відвазі поліцейські змогли витягнути поранених із-під вогню, надати першу допомогу та евакуювати їх до безпечного місця.

«Ми не розуміли, де саме перебувають хлопці, але точно знали — потрібно йти на допомогу. Це було питання життя і смерті», — пригадує Каха.

Пошуково-рятувальна операція проходила під обстрілами, у зоні, де активно працювали FPV-дрони ворога та були встановлені розтяжки й міни. Один з поранених втратив руку, інший — отримав тяжке осколкове поранення обличчя.

Київські поліцейські відтягнули поранених у найближче укриття, а згодом — на свої позиції, де їх передали евакуаційній бригаді. Нині обоє бійців з Тернопільщини перебувають у лікарні. Їхній стан тяжкий, але стабільний. Головне — вони живі.

За проявлену мужність, рішучість і самовідданість начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко вручив Касі та Бейбіку подяки:

«Від імені всієї поліції Тернопільщини дякую за врятовані життя. Ви — приклад справжньої мужності та побратимства».