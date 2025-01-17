13:53 | 17.01.2025
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Новини Тернополя 

У Тернолі зник 13-річний Андрій Безгура

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Увага‼️ Правоохоронці розшукують 13-річного жителя Тернопільського району❗️
🔹Співробітники відділення поліції №1 (м. Тернопіль) встановлюють місцеперебування Безгури Андрія Романовича 2011 року народження жителя села Великі Гаї. Хлопець 15 січня близько 16:30 години вийшов з дому на прогулянку та не повернувся.
🔴Прикмети розшукуваного: зріст близько 150 см, худорлявої статури, русяве коротке волосся.
🔴Був одягнений в худі персикового кольору, синю куртку, камуфляжні штани та синє взуття. З собою мав чорний рюкзак.
❗️Працівники поліції звертаються до громадян: якщо ви бачили хлопця або знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номером 097-544-77-16 або на спецлінію 102❗️

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