Розвідники 155-ї ОМБр: невидимі воїни, які тримають лінію фронту

Важливий внесок у забезпечення стійкості з’єднання на визначених рубежах здійснюють бійці всіх підрозділів, але розвідники – це унікальна категорія захисників України! І на особливому рахунку – розвідувальний взвод одного з батальйонів, де тво командира старший сержант із позивним “Страшний”.

Командир бригади полковник Тарас Максімов особливо наголошує, що до якісної підготовки особового складу залучаються найдосвідченіші інструктори, які викладаються на повну. І результат не забарився. Чимало військовослужбовців проявили себе в бойовій обстановці якнайкраще, в тому числі і розвідники старшого сержанта “Страшного”, який мобілізований одним із ТЦК та СП Тернопільщини.