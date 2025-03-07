росія випустила сім ракет на Тернопільщину, частина влучила

Сьогодні вночі, 7 березня, Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні, значний удар припав на Тернопільську область. Як повідомив очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода під час брифінгу, на область було спрямовано сім ракет: п’ять з них успішно знищили сили ППО, однак дві влучили у критичну інфраструктуру.

Зважаючи на події, які сталися сьогодні вночі, перед ранком, зокрема на Тернопільщині та по всій Україні, ніч була важкою. Як вам вже відомо, сталася ракетна атака російських агресорів на один із важливих критичних об’єктів нашої області.



За інформацією Повітряних сил, було випущено сім ракет типу «Калібр», п’ять із яких були збиті протиповітряною обороною. Однак дві ракети влучили в ціль, що спричинило загоряння газу. Завдяки оперативній роботі ДСНС пожежу вдалося ліквідувати, і станом на зараз вона повністю погашена.



Найголовніше — немає жертв і постраждалих. Це найважливіше, коли йдеться про наслідки цієї атаки.

Через атаку зафіксовано падіння тиску газу в мережах, що змусило облгаз відключити непобутових споживачів. Це також може призвести до обмежень у подачі гарячої води та централізованого опалення, якщо тиск не буде відновлено.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну та газову інфраструктуру в різних регіонах країни. Наразі рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару та вживають усіх необхідних заходів для відновлення стабільного енергопостачання.

Російські війська систематично завдають ударів по цивільних об’єктах, намагаючись залишити українців без світла та тепла. Ворог продовжує терор мирного населення, порушуючи всі норми міжнародного права.