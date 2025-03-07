Вогонь охопив гектари землі: мешканців Тернопільщини закликають не палити траву

На Тернопільщині за добу ліквідовано 18 пожеж, більшість – через займання сухої трави

Минулої доби, 6 березня, рятувальники Тернопільщини ліквідували 18 пожеж, з яких 16 – займання сухої трави та сміття на відкритих територіях. Загальна площа, охоплена вогнем, склала понад 7 гектарів.

Наймасштабніші загоряння сталися в селі Розгадів і місті Почаїв, де вигоріло по 2,5 га сухостою. У Почаєві та селі Нові Петликівці пожежникам вдалося врятувати будівлі від знищення вогнем.

До гасіння залучалися рятувальники, місцеві пожежні команди та небайдужі жителі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Причини пожеж і матеріальні збитки ще встановлюються.

Рятувальники нагадують, що випалювання сухої трави – це не лише екологічна проблема, а й загроза життю та майну людей. Вогонь може швидко поширюватися, спричиняючи масштабні загоряння. За такі дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

У разі виявлення пожежі негайно телефонуйте 101!