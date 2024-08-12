20:51 | 12.08.2024
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67-річний тернополянин Павло Коваль грою на баяні збирає кошти на дрони

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67-річний тернополянин Павло Коваль став вуличним музикантом, щоб допомогти ЗСУ. З початком повномасштабної війни Росії проти України допомогає армії тим, чим вміє та може – грою на баяні.

Зараз він збирає кошти, щоб купити дрони для 93-ї брагади “Холодний Яр”. Бажаючі можуть долучитися. Реквізити для збору:
Монобанк: 5375411219154890
https://send.monobank.ua/jar/3cHyRQwo6F

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