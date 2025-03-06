10:18 | 6.03.2025
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Війна 

Джеймс Ставрідіс для Bloomberg: «Європа готується до кінця НАТО»

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Джеймс Ставрідіс — американський адмірал у відставці, колишній головнокомандувач Європейського командування США та Верховний головнокомандувач НАТО в Європі.
▪️Якщо Трамп виведе США з альянсу, європейські союзники більше не слідуватимуть за Вашингтоном у питаннях зовнішньої політики.
▪️Це колонка, яку я ніколи не думав, що доведеться писати, особливо як колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаними силами НАТО. Але, на жаль, враховуючи весь скептицизм і зростаючі розбіжності навколо цього найстарішого військового союзу, які голосніше звучать з Вашингтона і Європи під час другого терміну Дональда Трампа, настав час задуматися: що станеться, якщо США вийдуть з НАТО?
▪️Ми справді спостерігаємо останні дні альянсу? Чим його можна замінити? А якщо він виживе — як виглядатиме НАТО без США?
▪️Вихід Америки з НАТО: катастрофічна помилка чи реальність? Вихід США з НАТО був би стратегічною помилкою колосального масштабу, але впливові політики в Республіканській партії всерйоз обговорюють цей крок.
▪️Як недавно заявив сенатор-республіканець Марквейн Маллін (Оклахома): «НАТО не завжди діє в наших інтересах. І якщо альянс більше не відповідає інтересам Америки, ми маємо переглянути його необхідність».
▪️У червні 46 республіканців Палати представників проголосували за поправку про припинення фінансування НАТО. Скептичні погляди щодо альянсу прозвучали і від віце-президента Джей Ді Венса, який на Мюнхенській безпековій конференції відкрито висміяв НАТО. А публічний конфлікт Трампа з Зеленським в Овальному кабінеті ще більше поставив під сумнів перспективи подальшої співпраці.
▪️Рішення адміністрації Трампа проголосувати проти резолюції ООН, яка засуджує російське вторгнення в Україну (разом із Росією та Північною Кореєю!), стало шокуючим сигналом про розпад трансатлантичної єдності.
▪️Європа шукає вихід: оборонна автономія та незалежна політика У Франції, Німеччині та Великобританії сумніви щодо прихильності США союзницьким зобов’язанням зростають.
▪️Емманюель Макрон роками просуває ідею «стратегічної автономії Європи», а минулими вихідними він та британський прем’єр Кір Стармер провели надзвичайну зустріч з лідерами ЄС, щоб обговорити альтернативні кроки для завершення військового конфлікту в Україні — без Вашингтона.
▪️Фрідріх Мерц, який очікує вступу на посаду канцлера Німеччини, прямо заявив: «Ми повинні готуватися до того, що Дональд Трамп більше не буде беззастережно підтримувати принцип колективної оборони НАТО. Європі доведеться взяти свою безпеку до своїх рук».
▪️Зеленський, відчуваючи наростаючий розрив, закликає до «єдиної європейської армії», натякаючи, що Україна більше не може розраховувати на США.
Чому НАТО все ще вигідно США?
▪️Незважаючи на всю риторику про вихід, НАТО залишається вкрай цінним для Америки:
— Європа, під тиском Росії та Трампа, вже збільшила військові витрати до 2% ВВП і обговорює їх підвищення до 3,5% — рівня, який можна порівняти зі США.
— Сукупний оборонний бюджет Європи — другий у світі після США, обганяючи Китай та Росію.
— Європейські оборонні гіганти — Airbus, BAE Systems, Saab, Rheinmetall та інші — отримують багатомільярдні контракти, але все частіше на шкоду американським оборонним компаніям.
▪️ Крім того, США потрібні європейські союзники для протистояння Китаю в Тихому океані, у кібербезпеці, космічних технологіях та Арктиці, де шість країн НАТО мають стратегічне зіткнення з Росією.
▪️ Але якщо Трамп все-таки виведе США з альянсу і відкличе майже 100 000 американських військових з Європи, НАТО впаде. Американські бази та військові кораблі в Європі будуть переведені до США, а військово-повітряні сили США втратять ключові оперативні можливості на континенті.
Що з’явиться замість НАТО?
▪️Якщо США вийдуть, Європа буде змушена створити новий військовий блок. Можливі два сценарії:
— Європейська Організація Договору (ETO) – новий альянс, що ґрунтується на структурі НАТО, але без США. Можливо, за участю Канади, яка вже виявляє інтерес.
— Європейський Союз візьме на себе роль військового альянсу, використовуючи існуючі структури ЄС та розширюючи власні військові операції.
▪️ Але одне очевидно: без США Європа почне діяти самостійно.
Як зміниться світова геополітика?
— Європа посилить свою ядерну міць (Франція і Великобританія вже мають ядерну зброю).
— Витрати на оборону зростуть, включаючи авіацію, кібербезпеку та розвідку.
— Політичний курс ЄС віддалиться від США – замість того, щоб протистояти Китаю, Європа може посилити економічну та, можливо, військову співпрацю з Пекіном.
—Менше підтримки американських санкцій проти Ірану, більше економічних зв’язків з Близьким Сходом.
— Європейські країни почнуть перетягувати на себе торгових партнерів США, особливо, якщо паралельно Трамп запровадить нові тарифи проти ЄС.
— Україна отримає підтримку від Європи, але без США тиск на Росію послабшає.
Майбутнє альянсу: чи зламається трансатлантичний міст?
— У роки холодної війни НАТО створювалося, щоб «тримати німців унизу, американців усередині, а росіян – зовні». Якщо США вийдуть з гри, новий порядок виглядатиме інакше: американці пішли, росіяни намагаються увійти, а Європа більше не має наміру підкорятися.
▪️Я сподіваюся, що трансатлантичний міст ще не впав остаточно, але його несучі конструкції вже загрозливо скриплять. Якщо він розвалиться, наслідки будуть катастрофічними з обох боків Атлантики.

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