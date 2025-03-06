Джеймс Ставрідіс для Bloomberg: «Європа готується до кінця НАТО»

Джеймс Ставрідіс — американський адмірал у відставці, колишній головнокомандувач Європейського командування США та Верховний головнокомандувач НАТО в Європі.

Якщо Трамп виведе США з альянсу, європейські союзники більше не слідуватимуть за Вашингтоном у питаннях зовнішньої політики.

Це колонка, яку я ніколи не думав, що доведеться писати, особливо як колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаними силами НАТО. Але, на жаль, враховуючи весь скептицизм і зростаючі розбіжності навколо цього найстарішого військового союзу, які голосніше звучать з Вашингтона і Європи під час другого терміну Дональда Трампа, настав час задуматися: що станеться, якщо США вийдуть з НАТО?

Ми справді спостерігаємо останні дні альянсу? Чим його можна замінити? А якщо він виживе — як виглядатиме НАТО без США?

Вихід Америки з НАТО: катастрофічна помилка чи реальність? Вихід США з НАТО був би стратегічною помилкою колосального масштабу, але впливові політики в Республіканській партії всерйоз обговорюють цей крок.

Як недавно заявив сенатор-республіканець Марквейн Маллін (Оклахома): «НАТО не завжди діє в наших інтересах. І якщо альянс більше не відповідає інтересам Америки, ми маємо переглянути його необхідність».

У червні 46 республіканців Палати представників проголосували за поправку про припинення фінансування НАТО. Скептичні погляди щодо альянсу прозвучали і від віце-президента Джей Ді Венса, який на Мюнхенській безпековій конференції відкрито висміяв НАТО. А публічний конфлікт Трампа з Зеленським в Овальному кабінеті ще більше поставив під сумнів перспективи подальшої співпраці.

Рішення адміністрації Трампа проголосувати проти резолюції ООН, яка засуджує російське вторгнення в Україну (разом із Росією та Північною Кореєю!), стало шокуючим сигналом про розпад трансатлантичної єдності.

Європа шукає вихід: оборонна автономія та незалежна політика У Франції, Німеччині та Великобританії сумніви щодо прихильності США союзницьким зобов’язанням зростають.

Емманюель Макрон роками просуває ідею «стратегічної автономії Європи», а минулими вихідними він та британський прем’єр Кір Стармер провели надзвичайну зустріч з лідерами ЄС, щоб обговорити альтернативні кроки для завершення військового конфлікту в Україні — без Вашингтона.

Фрідріх Мерц, який очікує вступу на посаду канцлера Німеччини, прямо заявив: «Ми повинні готуватися до того, що Дональд Трамп більше не буде беззастережно підтримувати принцип колективної оборони НАТО. Європі доведеться взяти свою безпеку до своїх рук».

Зеленський, відчуваючи наростаючий розрив, закликає до «єдиної європейської армії», натякаючи, що Україна більше не може розраховувати на США.

Чому НАТО все ще вигідно США?

Незважаючи на всю риторику про вихід, НАТО залишається вкрай цінним для Америки:

— Європа, під тиском Росії та Трампа, вже збільшила військові витрати до 2% ВВП і обговорює їх підвищення до 3,5% — рівня, який можна порівняти зі США.

— Сукупний оборонний бюджет Європи — другий у світі після США, обганяючи Китай та Росію.

— Європейські оборонні гіганти — Airbus, BAE Systems, Saab, Rheinmetall та інші — отримують багатомільярдні контракти, але все частіше на шкоду американським оборонним компаніям.

Крім того, США потрібні європейські союзники для протистояння Китаю в Тихому океані, у кібербезпеці, космічних технологіях та Арктиці, де шість країн НАТО мають стратегічне зіткнення з Росією.

Але якщо Трамп все-таки виведе США з альянсу і відкличе майже 100 000 американських військових з Європи, НАТО впаде. Американські бази та військові кораблі в Європі будуть переведені до США, а військово-повітряні сили США втратять ключові оперативні можливості на континенті.

Що з’явиться замість НАТО?

Якщо США вийдуть, Європа буде змушена створити новий військовий блок. Можливі два сценарії:

— Європейська Організація Договору (ETO) – новий альянс, що ґрунтується на структурі НАТО, але без США. Можливо, за участю Канади, яка вже виявляє інтерес.

— Європейський Союз візьме на себе роль військового альянсу, використовуючи існуючі структури ЄС та розширюючи власні військові операції.

Але одне очевидно: без США Європа почне діяти самостійно.

Як зміниться світова геополітика?

— Європа посилить свою ядерну міць (Франція і Великобританія вже мають ядерну зброю).

— Витрати на оборону зростуть, включаючи авіацію, кібербезпеку та розвідку.

— Політичний курс ЄС віддалиться від США – замість того, щоб протистояти Китаю, Європа може посилити економічну та, можливо, військову співпрацю з Пекіном.

—Менше підтримки американських санкцій проти Ірану, більше економічних зв’язків з Близьким Сходом.

— Європейські країни почнуть перетягувати на себе торгових партнерів США, особливо, якщо паралельно Трамп запровадить нові тарифи проти ЄС.

— Україна отримає підтримку від Європи, але без США тиск на Росію послабшає.

Майбутнє альянсу: чи зламається трансатлантичний міст?

— У роки холодної війни НАТО створювалося, щоб «тримати німців унизу, американців усередині, а росіян – зовні». Якщо США вийдуть з гри, новий порядок виглядатиме інакше: американці пішли, росіяни намагаються увійти, а Європа більше не має наміру підкорятися.

Я сподіваюся, що трансатлантичний міст ще не впав остаточно, але його несучі конструкції вже загрозливо скриплять. Якщо він розвалиться, наслідки будуть катастрофічними з обох боків Атлантики.