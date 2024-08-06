Тернопільщина втратила захисника Миколу Якубовського

Знову глибоким сумом оповита Мельнице-Подільська громада, повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК.

Сьогодні в Хмельницькій міській лікарні, під час проходження стаціонарного лікування, після отриманого 18 червня 2024 року в Донецькій області важкого поранення, помер стрілець-помічник гранатометника солдат ЯКУБОВСЬКИЙ Микола Миколайович, 1984 року народження, який проживав в селищі Мельниця-Подільська.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого Героя. У цю гірку мить поділяємо горе рідних Миколи Миколайовича та схиляємо голови в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і Царство Небесне.

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