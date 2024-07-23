Тернопільський суд стягнув з РФ понад півмільярда грн збитків на користь суб’єкта господарювання

До Господарського суду Тернопільської області звернувся суб’єкт господарювання з позовом до Російської Федерації про стягнення майнової шкоди в сумі 503 355 844,62 грн.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що внаслідок збройної агресії РФ проти України та бойових дій на території Тернопільської област було знищено майно позивача, чим завдано йому шкоду (збитки) в сумі 503355844,62 грн.

Врахувавши фактичні обставини справи та норми законодавства, суд дійшов висновку, що саме внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, позивачу було завдано збитків. Дослідивши усі матеріали справи, суд задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.

З повним текстом рішення суду від 27.06.2024 у справі № 921/199/24 можна ознайомитись за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/120204498