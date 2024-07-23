У лікарнях Тернопільщини — дефіцит донорської крові

Реєструйтеся на ДонорUA та отримуйте сповіщення, коли знадобиться саме ваша кров. Потрібні всі групи та резуси. Загалом цього тижня про дефіцит донорської крові повідомили 10 міст. Потреби у крові змінюються щодня, і щодня донори рятують тисячі життів.на ДонорUA та отримуйте сповіщення, коли знадобиться саме ваша кров.

«Через спеку та відключення світла запаси крові в деяких лікарнях стають непридатними, і їх доводиться частіше поповнювати. Адже коли до лікарні привозять поранених, або коли людина терміново потребує операції, кров уже має бути належним чином підготована — на пошук донора часу не буде. Окрім того, з усієї України кров транспортується до фронту, де рятує життя наших захисників і захисниць. Тож здавайте кров незалежно від того, в якому місті ви мешкаєте — це незамінна допомога, адже кров ніде не продається, лише ми самі можемо нею ділитися», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:

Херсон: 1-, 2-, 3-, 4-

Рівне: 1-, 2+/-

Київ: 1+, 2-

Ужгород: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-

Житомир: 1-, 2+/-, 3-

Одеса: всі групи та резуси

Миколаїв: всі групи та резуси

Кропивницький: всі групи та резуси

Тернопіль: всі групи та резуси

Львів: всі групи та резуси

Як визначаються потреби у крові?

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу. Так, протягом 2022-2023 років ми обробили понад 900 таких запитів, а за весь час існування платформи — понад 7500. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні.

Як здати кров?

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації. Ознайомтеся з перелікомпротипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а такождо донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!